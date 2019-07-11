2019-07-11T13:23:34+03:00
Происшествия

Полицейские задержали мужчину, который публиковал экстремистские посты в социальных сетях

В них он призывал своих читателей совершать различные преступления
Анна ПОПОВА
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Полицейские задержали мужчину, который публиковал экстремистские посты в социальных сетяхПолицейские задержали мужчину, который публиковал экстремистские посты в социальных сетяхФото: Виктория МИНАЕВА
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Сотрудники полиции смогли вычислить и задержать мужчину, который распространял экстремистскую информацию в интернете. 25-летний житель деревни Рудовка Жигаловского района на протяжении долгого времени выкладывал в социальных сетях посты, в которых призывал своих читателей к совершению экстремистских преступлений.

- Во время задержания у мужчины были обнаружены мобильный телефон, с помощью которого он публиковал свои посты, и несколько единиц самодельного оружия, на которые была нанесена нацистская символика, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Нарушителя уже задержали сотрудники полиции. Теперь за публичные призывы к экстремистской деятельности ему грозит уголовное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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