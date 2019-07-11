Полицейские задержали мужчину, который публиковал экстремистские посты в социальных сетях

СЕГОДНЯ 13:23 2019-07-11T13:23:34+03:00

В них он призывал своих читателей совершать различные преступления

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Сотрудники полиции смогли вычислить и задержать мужчину, который распространял экстремистскую информацию в интернете. 25-летний житель деревни Рудовка Жигаловского района на протяжении долгого времени выкладывал в социальных сетях посты, в которых призывал своих читателей к совершению экстремистских преступлений.

- Во время задержания у мужчины были обнаружены мобильный телефон, с помощью которого он публиковал свои посты, и несколько единиц самодельного оружия, на которые была нанесена нацистская символика, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Нарушителя уже задержали сотрудники полиции. Теперь за публичные призывы к экстремистской деятельности ему грозит уголовное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU