СЕГОДНЯ 14:51 2019-07-11T14:51:16+03:00

Преступник попросил у 8-летней иркутянки смартфон, чтобы позвонить, и украл его Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Изменить размер текста: A A

- Мама, мама, у меня телефон украли! - плакала накануне 8-летняя девочка, когда пришла домой.

Школьница рассказала, что на улице в поселке Луговое к ней подошел какой-то мужчина. Он попросил телефон, чтобы позвонить. Но как только взял гаджет в руки, тут же побежал прочь. Думал, удастся спрятаться, но не тут-то было! Мама девочки позвонила в полицию.

- Полицейские задержали 32-летнего иркутянина, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. - Раньше он уже привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления. Он сознался, что украл у ребенка телефон, попросив позвонить.

Поскольку задержали преступника по горячим следам, он не успел перепродать гаджет. Так что полицейские вернули смартфон обрадованной девочке.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мужчина украл у знакомой банковскую карту и снял со счета 140 тысяч рублей

Он решился на кражу, когда случайно услышал номер пин-кода карты

ИСТОЧНИК KP.RU