Режим ЧС введен в лесах Иркутской области

СЕГОДНЯ 16:38 2019-07-11T16:38:42+03:00

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Только отступило наводнение в Иркутской области, как вновь возвращаются пожары. В лесах региона ввели режим ЧС, так как пожаров становится больше, а прогноз погоды сулит грозы и ветер. По данным Иркутской базы авиационной охраны лесов, 11 июля в нашем регионе действует 85 пожаров общей площадью 74 тысячи гектаров. Локализован 21 пожар.

- Пока действует режим, местным жителям запрещено ходить в лес, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. - Также запрещен въезд в леса транспортных средств, кроме тех, которые предназначены для предупреждения и ликвидации ЧС. В лесах Жигаловского, Киренского, Нижнеилимского, Казачинско-Ленского, Качугского и Чунского районов пока нельзя заниматься лесоводством и лесозаготовкой.

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ИСТОЧНИК KP.RU