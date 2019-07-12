Чемпионат России по стрельбе из лука пройдет в Иркутске

СЕГОДНЯ 03:35 2019-07-12T03:35:33+03:00

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На иркутском стадионе «Труд» с 14 по 18 августа состоится чемпионат России по стрельбе из лука. В наш город приедут несколько сотен спортсменов, чтобы узнать, кто же самый лучший стрелок в стране.

- Чемпионат России пройдет в личных и командных видах, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - Женщины, мужчины и команды-микс будут соревноваться в блочном и классическом луке.

Стрельбой из лука в Приангарье занимается на данный момент около 400 спортсменов. Некоторые выступают удачно на престижных турнирах. Например, только в этом 2019-м году

серебряными призерами первенств России стали Любовь Александрова и Никита Коковин, бронзу на первенстве страны выиграл Илья Райс.

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ИСТОЧНИК KP.RU