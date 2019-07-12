Помогите найти подростка: Данил пропал в поселке Большое Голоустное Иркутской области
16-летнего подростка Данила Шандалева последний раз видели в поселке Большое Голоустное Иркутской области 10 июля. Вот уже два дня неизвестно где он и что с ним. Помощи в предоставлении информации просят волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Если вы видели Данила напишите в их группу в соцсетях или позвоните спасателям по номеру 112.
- В какой одежде был Данил неизвестно, - отмечают поисковики.
Его приметы: рост 176 см, спортивного телосложения, кожа смуглая, волосы черные короткие, глаза карие. Если вы встречали парня после 10 июля, сообщите об этом.
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ИСТОЧНИК KP.RU