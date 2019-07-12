2019-07-12T05:11:13+03:00
Общество

Расписание бесплатных тренировок на июль в Иркутске на свежем воздухе

Ближайшая пройдет в воскресенье, 14 июля
Мария КНЯЗЕВА
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Расписание бесплатных тренировок на июль в Иркутске на свежем воздухеРасписание бесплатных тренировок на июль в Иркутске на свежем воздухеФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Иркутске этим летом можно привести себя в форму, не потратив ни копейки на фитнес-клубы. Каждую среду и пятницу в городе проходят различные тренировки. В ближайшее воскресенье, 14 июля, можно успеть и вовсе на два занятия. Утром, слева от пешеходного мостика на остове Юность, как всегда состоится практика йоги. Приходить сюда можно и с детьми от 7 лет. Начало в 09.00.

Те, кто не любит ранние подъемы, возможно захотят позаниматься спортом вечером.

- В 19.00 на острове Юность, в месте под названием «Ракушка» занятие «кроссфит» в паре с инструктором спортивного клуба Егором Липским проведет серебряный призер чемпионата мира по бобслею Алексей Негодайло, - сообщают организаторы мероприятия.

Вход свободный.

КОНКРЕТНО

Расписание тренировок:

14 июля в 19.00 — Кроссфит — остров Юность;

16 июля в 19.00 — Табата — остров Юность;

17 июля в 19.00 — Капоэйра — площадка у ледокола «Ангара»;

21 июля в 19.00 — силовая тренировка на ноги — остров Юность;

24 июля в 19.00 — скандинавская ходьба — стадион ИВВАИУ (если нет палок, напишите в группе организаторам, у них есть в запасе несколько пар)

28 июля в 19.00 - силовая зумба — остров Юность;

31 июля в 19.00 — скандинавская ходьба — стадион ИВВАИУ.

Занятия йогой проходят каждое воскресенье в 09.00. То есть в июле успеете еще на три занятия 14, 21, 28 числа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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