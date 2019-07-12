Путепровод в поселке Залари построят к концу 2020 года

СЕГОДНЯ 06:34 2019-07-12T06:34:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутаты ЗакСобрания Иркутской области побывали в поселке Залари. Они посетили стройплощадку путепровода, который в Заларях ждали не один десяток лет. Железная дорога разделяет поселок на две половины. Жителям приходится простаивать на переезде по 30-40 минут, скорые и пожарные вынуждены ждать. Путепровод планируется сдать в декабре 2020 года, стройка идет с опережением графика на три месяца. На возведение объекта из областного бюджета выделено 389 млн рублей.

Парламентарии намерены настаивать на своевременном и полном финансировании строительства путепровода. Напомним, ранее этот вопрос был взят на парламентский контроль еще депутатами предыдущего созыва Законодательного Собрания.

- Строительные работы должны быть выполнены качественно и в заявленные сроки, - подчеркнул председатель областного парламента Сергей Сокол.

Сейчас уже выполнен монтаж элементов пролетного строения путепровода, основания подходов, обустроена объездная дорога, осуществлен перенос линий электропередач. Окончить строительство планируется в 2020 году. Однако подрядчик выразил опасения, что не сможет завершить работы раньше срока, как намеревался, так как строительные работы профинансированы только до конца июля. Также необходимы дополнительные средства на ремонт автомобильных дорог, ведущих к путепроводу. Сергей Сокол заверил, что поддержит обращение района в правительство региона о необходимости выделения финансирования.

ИСТОЧНИК KP.RU