2019-07-12T08:59:36+03:00
Спорт

Из Стамбула в Сочи: братский футболист Федор Кудряшов нашел новый клуб

Федор Кудряшов теперь будет играть за ФК «Сочи»
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Из Стамбула в Сочи: братский футболист Федор Кудряшов нашел новый клубИз Стамбула в Сочи: братский футболист Федор Кудряшов нашел новый клубФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Футболист из Братска, защитник сборной России Федор Кудряшов нашел новый клуб для продолжения карьеры. 32-летний сибиряк подписал контракт с новичком Российской Премьер Лиги ФК «Сочи». Об этом сообщили в пресс-службе клуба из курортного города. Федор уже прибыл в расположение своей новой команды и провел первую тренировку вместе с новыми партнерами. В "Сочи" Федор будет играть под своим привычным №30.

Напомним, в июне Федор Кудряшов покинул турецкий «Истанбул Башакшехир», в составе которого играл с января этого года. За это время сибиряк успел завоевать серебряные медали турецкой Суперлиги. Ну а летом 2018-го года Федор Кудряшов выступал за сборную России на домашнем чемпионате мира, с которой добрался до четвертьфинала турнира. В родном Братске тогда даже развешали баннеры с фотографией футболиста. Ну а в июне этого года, братчанин забил свой первый мяч за национальную команду. Произошло это 8 июня в отборочном матче чемпионата Европы 2020 против Сан-Марино.

Добавим, что заниматься футболом Федор начал в секции братского «Сибиряка». За свою карьеру, кроме «Истамнбула», он поиграл в таких клубах как московский «Спартак», томская «Томь», «Краснодар», грозненский «Терек», «Ростов», и казанский «Рубин».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Федор Кудряшов еще в детстве напророчил себе карьеру футболиста (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Ангарскцемент» организовал «Робинзониаду» для работников и их семей
Путепровод в поселке Залари построят к концу 2020 года
Расписание бесплатных тренировок на июль в Иркутске на свежем воздухе
Помогите найти подростка: Данил пропал в поселке Большое Голоустное Иркутской области
Оказался Василием: пострадавшие от наводнения в Тулуне продолжают забирать своих домашних питомцев, привезенных в Иркутск
Чемпионат России по стрельбе из лука пройдет в Иркутске
Лучший бомбардир иркутского ФК «Зенит» Иван Яковлев перешел в «Тюмень»
Режим ЧС введен в лесах Иркутской области
Новости Тулуна сегодня: во всем городе появилась холодная вода
Преступник попросил у 8-летней иркутянки смартфон, чтобы позвонить, и украл его
Полицейские задержали мужчину, который публиковал экстремистские посты в социальных сетях
МЧС: 12 июля в Иркутской области ожидаются ливни и грозы
Мужчина украл у знакомой банковскую карту и снял со счета 140 тысяч рублей
День траура объявлен в память о погибших в результате наводнения в Иркутской области
В конце лета в Ангарске начнут работать автобусные экскурсии по городу
ЗакСобрание: пострадавшие от наводнения смогут вне очереди получить древесину
ИГУ: Три взвода первой роты
В Братске закупили 28 новых автобусов
В течение суток мошенники украли более 40 тысяч рублей у двоих жителей Усольского района