Из Стамбула в Сочи: братский футболист Федор Кудряшов нашел новый клуб

СЕГОДНЯ 08:59 2019-07-12T08:59:36+03:00

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Футболист из Братска, защитник сборной России Федор Кудряшов нашел новый клуб для продолжения карьеры. 32-летний сибиряк подписал контракт с новичком Российской Премьер Лиги ФК «Сочи». Об этом сообщили в пресс-службе клуба из курортного города. Федор уже прибыл в расположение своей новой команды и провел первую тренировку вместе с новыми партнерами. В "Сочи" Федор будет играть под своим привычным №30.

Напомним, в июне Федор Кудряшов покинул турецкий «Истанбул Башакшехир», в составе которого играл с января этого года. За это время сибиряк успел завоевать серебряные медали турецкой Суперлиги. Ну а летом 2018-го года Федор Кудряшов выступал за сборную России на домашнем чемпионате мира, с которой добрался до четвертьфинала турнира. В родном Братске тогда даже развешали баннеры с фотографией футболиста. Ну а в июне этого года, братчанин забил свой первый мяч за национальную команду. Произошло это 8 июня в отборочном матче чемпионата Европы 2020 против Сан-Марино.

Добавим, что заниматься футболом Федор начал в секции братского «Сибиряка». За свою карьеру, кроме «Истамнбула», он поиграл в таких клубах как московский «Спартак», томская «Томь», «Краснодар», грозненский «Терек», «Ростов», и казанский «Рубин».

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ИСТОЧНИК KP.RU