СЕГОДНЯ 12:49 2019-07-12T12:49:30+03:00

"Подожгу квартиру и взорву гранату": после захвата иркутянина, угрожавшего разнести дом, выяснилось, что оружия у него нет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Не на шутку разбушевавшийся отец семейства избил жену и угрожал расправой детям. Чтобы успокоить буяна и обезопасить его семью, силовикам пришлось вступить с ним в многочасовые переговоры. Неадекватный житель улицы Ленинградской в Иркутске-2 периодически заявлял, что устроит поджог квартиры и после этого взорвет гранату. Кроме того, по его словам, у него имелось и огнестрельное оружие.

-В Иркутске сотрудники полиции вместе с СОБР Управления Росгвардии по Иркутской области обезвредили вооруженного местного жителя, -сообщает ИА "Байкал24" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области. - . Благодаря их слаженной и своевременной работе удалось избежать жертв.

В конце концов, злоумышленника удалось обезвредить, когда он пытался спрыгнуть с балкона. При тщательном осмотре выяснилось, что он блефовал -никаких взрывоопасных предметов и оружия у него не было.

ИСТОЧНИК KP.RU