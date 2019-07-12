В Тулуне открыли для пострадавших от наводнения пять пунктов долговременного пребывания

СЕГОДНЯ 13:49 2019-07-12T13:55:27+03:00

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Глава Приангарья Сергей Левченко находится в Тулуне, который, напомним, больше всего пострадал от паводка. Здесь подтопило более 10 тысяч домов, около 3,5 тысяч из них восстановлению не подлежит. Всех, кто остался без крыши над головой, разместили сначала в пунктах временного пребывания. В основном, в школах. Недавно людей перевели в более комфортные условия – в пункты долговременного пребывания. Таких в Тулуне открыли пять.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям региона поручил определить еще объекты для пунктов долговременного пребывания пострадавших. Председатель правительства Руслан Болотов уже посетил несколько объектов, предложенных муниципалитетом под эти цели. Среди них общежитие педколледжа, в нем перед тем, как заселить людей, проведут ремонт.

- Мы оцениваем состояние объектов, чтобы оперативно привести их в нормативное состояние, - отметил Руслан Болотов. - Кроме того, смотрим вместимость, чтобы понять, сколько людей смогут здесь разместиться.

На сегодняшний день в пунктах долговременного пребывания размещен 331 чел., в том числе 82 ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU