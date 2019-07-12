2019-07-12T19:26:38+03:00
Происшествия

Желание похудеть довело жительницу Бурятии до скамьи подсудимх

В посылке, которую она заказала из Таиланда, обнаружили таблетки с запрещенным сибутрамином
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Желание похудеть довело жительницу Бурятии до скамьи подсудимых.Желание похудеть довело жительницу Бурятии до скамьи подсудимых.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Лекарства, содержащие сильнодействующие вещества, запрещенные на территории России, заказывать через интернет нельзя. Даже из самых благих намерений - например, решив избавиться от лишних килограммов с помощью таблеток. Если уж так хочется пойти по легкому пути - купите препарат в аптеке свой страны. Может, он и не обладает таким "волшебным" действием, как тайские таблетки, но и не навредит - ни здоровью, ни репутации.

- Как сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ, в феврале этого года 44-летняя жительница Улан-Удэ заказала в интернете таблетки для похудения, - уточняет "ИА Байкал 24". - Однако посылка из Таиланда до адресата не дошла - оказалось, что таблетки содержат сибутрамин - сильнодействующее вещество, запрещенное на территории РФ.

Что ж. Так желание похудеть довело жительницу Бурятии до скамьи подсудимых. Суд признал ее виновной в контрабанде сильнодействующих веществ. Приговор - два года условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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