2019-07-13T04:28:08+03:00
Авто

Рейды ГИБДД: пьяных водителей будут ловить иркутские полицейские в эти выходные

Рейды пройдут до 14 июля
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Рейды ГИБДД: пьяных водителей будут ловить иркутские полицейские в эти выходныеРейды ГИБДД: пьяных водителей будут ловить иркутские полицейские в эти выходныеФото: Мария АНАНОВА
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В эти выходные полицейские Иркутской области проведут на дорогах региона рейды по поиску пьяных водителей. Проверять автомобилистов инспекторы ГИБДД будут до 14 июля. Для этого задействуют максимальное количество экипажей ДПС.

Также полицейские дают грустную статистику. С начала этого года на дорогах Приангарья произошло 585 аварий по вине пьяных водителей. В этих ДТП погибли 53 человека, в том числе 6 детей, еще 358 получили травмы, в том числе 39 детей.

- За вождение в нетрезвом виде водителю грозит наказание в виде штрафа от 30 тысяч рублей и лишение прав сроком от полутора до двух лет, - напоминают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Полицейские призывают жителей региона с активной гражданской позицией не оставаться в стороне и сообщать о подозрительном поведении водителей на дороге. Ну а автомобилистам лучший совет: ни в коем случае не садиться за руль пьяными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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