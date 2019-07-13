2019-07-13T05:23:39+03:00
Спорт

Эскиз новой формы ХК «Байкал-Энергия» нарисуют болельщики

Работы принимаются до 21 июля
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Эскиз новой формы ХК «Байкал-Энергия» нарисуют болельщикиЭскиз новой формы ХК «Байкал-Энергия» нарисуют болельщикиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Руководство иркутской «Байкал-Энергии» объявило конкурс среди своих болельщиков. Этим летом поклонники клуба смогут сами нарисовать дизайн-макет новой игровой формы, в которой иркутская команда будет выступать в сезоне 2019-2020.

Как сообщили в пресс-службе «Байкал-Энергии», принять участие в конкурсе могут все желающие. Работы принимаются на электронную почту по адресу: pressa@baikal-energy.ru до 21 июля. К дизайн-разработкам также необходимо предоставить пояснительную записку к макетам, с кратким описание авторской концепции и сообщить личные данные: фамилию, имя, отчество, дату рождения, номер телефона и адрес электронной почты.

Оценивать эскизы будут представители генерального спонсора, руководство клуба, дизайнеры и болельщики. Результаты конкурса объявят к 31 июля. Авторы лучших работ получат памятные призы от «Байкал-Энергии».

ИСТОЧНИК KP.RU

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