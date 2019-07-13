СЕГОДНЯ 09:01 2019-07-13T09:07:00+03:00

Проезд по улице Дзержинского в Иркутске ограничили на три дня

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Внимание, иркутские автомобилисты! С 20.00 12 июля до 06.00 15 июля в центре города ограничили движение по улице Дзержинского, в районе пересечения с улицей Чехова. Как пояснили в пресс-службе администрации Иркутска, ограничения для движения транспорта связаны с проведением аварийных работ на теплотрассе.

Также особенно внимательными иркутским водителям стоит быть на улице Авиастроителей в Иркутске II. Там до 26 июля продлили ремонт на участке от улицы Жукова до улицы Просвещения. Дорога в этом месте будет закрыта. Это связано с увеличением объема работ по ремонту после детального обследования сетей. Таким образом, автобусы №24 и 26 будут продолжать ходить по временной схеме до окончания работ на этом участке.

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ИСТОЧНИК KP.RU