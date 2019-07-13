В подтопленном Тулуне из-под завалов вытащили 19 разбитых автомобилей
В Тулуне, который больше всего пострадал от сильнейшего наводнения, продолжаются восстановительные работы. В разгар паводка, местные жители, спасаясь бросали не только свои дома, но и автомобили, которые сейчас извлекают из-под завалов. Так, уже удалось найти 19 разбитых машин.
- Автомобили бесплатно размещаются на специализированной стоянке, пока их не заберут хозяева, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Шесть машин, собственники которых найдены инспекторами ГИБДД, переданы законным владельцам. Остальных хозяев разыскивают.
Кроме того, полицейские продолжают выдавать жителям пострадавших районов потерянные документы на право владения автомобилем, а также водительские удостоверения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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