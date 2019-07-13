Наводнение в Иркутской области: по факту мародерства возбуждено 14 уголовных дел
В районах Иркутской области, пострадавших от масштабного наводнения зафиксировано уже 43 сообщения о мародерстве. Возбуждено 14 уголовных дел по фактам хищения имущества. Четыре человека, причастные к этому уже установлены.
- Для противодействия мародерам в прокуратуре создана межведомственная рабочая группа, которая провела уже 3 заседания, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – Еще одна цель группы - координация деятельности правоохранительных и контролирующих органов по вопросам хищения либо нецелевого использования денег, выделяемых на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации.
Напомним, жертвами паводка в Иркутской области на данный момент являются 25 человек, еще 9 считаются пропавшими без вести. В пострадавших районах идут восстановительные работы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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