Участница Олимпиады 2018 Анастасия Кочержова проведет с иркутянами разминку на открытии фестиваля ГТО

СЕГОДНЯ 16:10 2019-07-13T16:14:02+03:00

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Всех любителей здорового образа жизни приглашают принять участие в областном фестивале ГТО «Спортивный праздник для всех», который пройдет 23 июля, с 9:00 до 15:00 часов на иркутском стадионе «Труд».

После открытия фестиваля участников ждет сюрприз. Разминку для них проведет известная бобслеистка, участница Олимпиады 2018 в Пхенчхане Анастасия Кочержова. Ну а после разминки начнутся испытания ГТО.

- Участниками фестиваля могут стать все желающие в возрасте от 6 до 70 лет и старше, у которых нет медицинских противопоказаний, - сообщили в пресс-службе министерства спорта Иркутской области. - Для участия в сдаче нормативов ГТО необходимо зарегистрироваться на сайте http://gto.ru/ и не забыть медицинскую справку.

Также в рамках фестиваля «Спортивный праздник для всех» состоятся мастер-классы по гиревому спорту, пулевой стрельбе, скандинавской ходьбе. Добавим, что за первое полугодие 2019 года в Приангарье на золотые знаки отличия ГТО нормативы сдали 2111 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU