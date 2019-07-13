Участница Олимпиады 2018 Анастасия Кочержова проведет с иркутянами разминку на открытии фестиваля ГТО
Всех любителей здорового образа жизни приглашают принять участие в областном фестивале ГТО «Спортивный праздник для всех», который пройдет 23 июля, с 9:00 до 15:00 часов на иркутском стадионе «Труд».
После открытия фестиваля участников ждет сюрприз. Разминку для них проведет известная бобслеистка, участница Олимпиады 2018 в Пхенчхане Анастасия Кочержова. Ну а после разминки начнутся испытания ГТО.
- Участниками фестиваля могут стать все желающие в возрасте от 6 до 70 лет и старше, у которых нет медицинских противопоказаний, - сообщили в пресс-службе министерства спорта Иркутской области. - Для участия в сдаче нормативов ГТО необходимо зарегистрироваться на сайте http://gto.ru/ и не забыть медицинскую справку.
Также в рамках фестиваля «Спортивный праздник для всех» состоятся мастер-классы по гиревому спорту, пулевой стрельбе, скандинавской ходьбе. Добавим, что за первое полугодие 2019 года в Приангарье на золотые знаки отличия ГТО нормативы сдали 2111 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU