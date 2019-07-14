СЕГОДНЯ 08:20 2019-07-14T08:20:31+03:00

Более 44 тысяч человек привили от инфекций в зоне наводнения в Иркутской области. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Изменить размер текста: A A

Спасатели, военные, росгвардейцы, волонтеры и многие другие разбирают завалы и восстанавливают мирную жизнь на территориях пострадавших от наводнений в Иркутской области. Кипит работа и у врачей. Ежедневно специалисты проверяют качество воды источников и систем водоснабжения, а также привозной воды.

- Для профилактики инфекций привито более 44 тысяч человек, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Иркутской области. – В затопленных территориях эпидемиологическая ситуация стабильная, уровень заболеваемости находится в пределах многолетних значений.

Санитарные врачи отмечают, что групповых заражений и вспышек болезней в зоне ЧС нет. Там где еще недавно была вода, проводят дезинфекцию. Под обработку попадают и частные дома, и социальные объекты. Всего в этом списке 990 участков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наводнение в Иркутской области: по факту мародерства возбуждено 14 уголовных дел. Всего зафиксировано 43 случая мародерства. (подробности).

Сергей Зверев поехал в пострадавший от наводнения Тулун. Суперзвезда и Король гламура Сергей Зверев решил лично разобраться в проблемах города, пережившего трагедию. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU