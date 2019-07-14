2019-07-14T13:25:17+03:00
Происшествия

Виталий Мутко вместе с руководством Иркутской области начинает инспекцию пострадавших от наводнения территорий

В Тулуне под руководством Виталия Мутко пройдет заседание федеральной комиссии по ликвидации ЧП
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Так затопило Тулун, сейчас вода уходит. Виталий Мутко начинает инспекцию пострадавших от наводнения территорий.Так затопило Тулун, сейчас вода уходит. Виталий Мутко начинает инспекцию пострадавших от наводнения территорий.Фото: Николай ТЕКАЛОВ
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Вице-премьер Виталий Мутко, который руководит правительственной комиссией по ликвидации ЧП в Иркутской области, прибывает в регион. С начала следующей недели он вместе с руководством региона планирует с инспекцией побывать в зоне бедствия.

-Сейчас вода почти везде уже спала и в восьми пострадавших районах идут восстановительные работы, а также выплачиваются денежные средства пострадавшим, - сообщает ИА Байкал24. - Основной упор сейчас делается на очистку пострадавших территорий от мусора, восстановление нормальной жизни, а также работы по вакцинации населения и недопущения вспышек опасных инфекционных заболеваний.

Идет и работа по оценке материального ущерба. Ее проводят 724 эксперта, задача которых оценить характер и суммы ущерба.Также сообщается, что, во время поездки Виталия Мутко в пострадавшие районы, в Тулуне проийдет заседание федеральной комиссии по ликвидации ЧП в Иркутской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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