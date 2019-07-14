Виталий Мутко вместе с руководством Иркутской области начинает инспекцию пострадавших от наводнения территорий

СЕГОДНЯ 13:25 2019-07-14T13:25:17+03:00

Так затопило Тулун, сейчас вода уходит. Виталий Мутко начинает инспекцию пострадавших от наводнения территорий. Фото: Николай ТЕКАЛОВ

В Тулуне под руководством Виталия Мутко пройдет заседание федеральной комиссии по ликвидации ЧП

Изменить размер текста: A A

Вице-премьер Виталий Мутко, который руководит правительственной комиссией по ликвидации ЧП в Иркутской области, прибывает в регион. С начала следующей недели он вместе с руководством региона планирует с инспекцией побывать в зоне бедствия.

-Сейчас вода почти везде уже спала и в восьми пострадавших районах идут восстановительные работы, а также выплачиваются денежные средства пострадавшим, - сообщает ИА Байкал24. - Основной упор сейчас делается на очистку пострадавших территорий от мусора, восстановление нормальной жизни, а также работы по вакцинации населения и недопущения вспышек опасных инфекционных заболеваний.

Идет и работа по оценке материального ущерба. Ее проводят 724 эксперта, задача которых оценить характер и суммы ущерба.Также сообщается, что, во время поездки Виталия Мутко в пострадавшие районы, в Тулуне проийдет заседание федеральной комиссии по ликвидации ЧП в Иркутской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/717788" frameborder="0"></iframe> Наводнение в Иркутской области: итоги.Целые города ушли под воду в Иркутской области

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/718823" frameborder="0"></iframe> МО перебрасывает дополнительные силы для скорейшей ликвидации последствий паводка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Какой коттедж? У меня баня да железная бочка»: мэр Нижнеудинского района о скандале со спасением своего дома вместо чужих после паводка (Подробности)

Сергей Худоногов отстранен после появления в интернете видео, где во время паводка возле его участка стоит коммунальная техника (Подробности)

Пострадавшим от наводнения в Иркутской области отсрочат выплату кредитов на год (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU