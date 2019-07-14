Дамба в Тулуне: в городе появится новый противопаводковый комплекс

СЕГОДНЯ 13:51 2019-07-14T13:51:38+03:00

Его проектирование будет начато в ближайшее время, дамбу в Тулуне приведут в порядок

Изменить размер текста: A A

Для Тулуна спроектируют комплекс защитных противопаводковых сооружений. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко, отвечая на вопрос о необходимости восстановления противопаводковой дамбы в Тулуне. Глава региона заявил, что сегодня необходимо начать разработку новых гидротехнических сооружений.

Дамба в Тулуне, а также и весь новый комплекс защитных противопаводковых сооружений будет спроектирован для города на случай новых наводнений. Как сообщает ИАБайкал24, он будет включать в себя, в том числе и мероприятия по берегоукреплению, и подготовку отвода паводковых вод выше по течению реки Ия.

СПРАВКА "КП"

Дамба в Тулуне на реке Ия появилась после нескольких серьезных наводнений в 1983 и 1984 годах. Все эти годы она служила преградой от паводков. Капитальный ремонт дамбы в Тулуне делали два года, с 2007 по 2009 годы. Проект для проведения работ делали в ООО «Иркутская гидрпартия», было получено одобрение от Главгосэкспертизы России по Красноярскому краю. Заказывала работы администрация Тулуна. На эти цели из бюджетов всех уровней было израсходовано около 51,5 млн рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/717788" frameborder="0"></iframe> Наводнение в Иркутской области: итоги.Целые города ушли под воду в Иркутской области

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/718823" frameborder="0"></iframe> МО перебрасывает дополнительные силы для скорейшей ликвидации последствий паводка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Какой коттедж? У меня баня да железная бочка»: мэр Нижнеудинского района о скандале со спасением своего дома вместо чужих после паводка (Подробности)

Сергей Худоногов отстранен после появления в интернете видео, где во время паводка возле его участка стоит коммунальная техника (Подробности)

Пострадавшим от наводнения в Иркутской области отсрочат выплату кредитов на год (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU