Дамба в Тулуне: в городе появится новый противопаводковый комплекс
Для Тулуна спроектируют комплекс защитных противопаводковых сооружений. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко, отвечая на вопрос о необходимости восстановления противопаводковой дамбы в Тулуне. Глава региона заявил, что сегодня необходимо начать разработку новых гидротехнических сооружений.
Дамба в Тулуне, а также и весь новый комплекс защитных противопаводковых сооружений будет спроектирован для города на случай новых наводнений. Как сообщает ИАБайкал24, он будет включать в себя, в том числе и мероприятия по берегоукреплению, и подготовку отвода паводковых вод выше по течению реки Ия.
СПРАВКА "КП"
Дамба в Тулуне на реке Ия появилась после нескольких серьезных наводнений в 1983 и 1984 годах. Все эти годы она служила преградой от паводков. Капитальный ремонт дамбы в Тулуне делали два года, с 2007 по 2009 годы. Проект для проведения работ делали в ООО «Иркутская гидрпартия», было получено одобрение от Главгосэкспертизы России по Красноярскому краю. Заказывала работы администрация Тулуна. На эти цели из бюджетов всех уровней было израсходовано около 51,5 млн рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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