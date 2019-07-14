2019-07-14T14:19:54+03:00
Происшествия

МЧС предупреждает: в Иркутской области снова поднимутся реки, пройдут сильные дожди

До критических величин дело не дойдет, но жителей просят отказаться от туристических поездок в опасные районы
Ольга СЛАВИЧЕВА
Поделиться:
МЧС предупреждает: в Иркутской области снова поднимутся реки, пройдут сильные дожди.МЧС предупреждает: в Иркутской области снова поднимутся реки, пройдут сильные дожди.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Снова дожди, грозы и сильный ветер. В том числе и в тех районах Иркутской области, что уже пострадали от наводнения. Главное управление МЧС России по Иркутской области обращается к населению с просьбой принять необходимые меры предосторожности.

- По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 июля на реках Ока, Ия, Уда отмечается повышение уровня воды на 15-45 сантиметров, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. - В ближайшие сутки ожидаются колебания уровня в пределах 10-40 сантиметров, отметки ниже критических.

Что же с погодой? Вечером в воскресенье, 14 июля, и в понедельник, 15 июля в западных, центральных, южных районах ожидаются сильные дожди, в селеопасных районах очень сильные дожди, грозы, усиление северо-западного ветра, при грозах - до 11-16 м/с.

Под ударами селей рискует оказаться Слюдянский район, откуда начинаются горные маршруты на Хамар-Дабан. Именно поэтому туристам предлагают отложить восхождения. А всем остальным - по возможности не выезжать на дальние расстояния из-за возможного ухудшения видимости на дорогах.

Когда начинается сильный ливень и гроза, лучше остаться в помещении, закрыть форточки и окна, с открытых балконов и лоджий убрать либо закрепить все легкие и объемные вещи, оо отогнать от деревьев и ветхих строений машины. При сильном ветре возможно отключение электроэнергии.

Наводнение в Иркутской области: итоги.Целые города ушли под воду в Иркутской области

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пострадавшим от наводнения в Иркутской области отсрочат выплату кредитов на год

По предварительной договоренности с банками, процентная ставка не вырастет (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Наводнение в Иркутской области»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дамба в Тулуне: в городе появится новый противопаводковый комплекс
Виталий Мутко вместе с руководством Иркутской области начинает инспекцию пострадавших от наводнения территорий
Более 44 тысяч человек привили от инфекций в зоне наводнения в Иркутской области
Последствия наводнения в Иркутской области: военные раздали пострадавшим более 6 тонн хлеба
От бисера до ковки: иркутян приглашают на фестиваль рукоделия и творчества
Участница Олимпиады 2018 Анастасия Кочержова проведет с иркутянами разминку на открытии фестиваля ГТО
Ударил и приставил к голове пистолет: бывшего транспортного полицейского из Иркутской области осудят за превышение полномочий
Наводнение в Иркутской области: по факту мародерства возбуждено 14 уголовных дел
В подтопленном Тулуне из-под завалов вытащили 19 разбитых автомобилей
Проезд по улице Дзержинского в Иркутске ограничили на три дня
Ударили гвоздем в лицо: в Бурятии двое работников фермы убили своего знакомого
Эскиз новой формы ХК «Байкал-Энергия» нарисуют болельщики
Рейды ГИБДД: пьяных водителей будут ловить иркутские полицейские в эти выходные
Желание похудеть довело жительницу Бурятии до скамьи подсудимх
В Тулуне открыли для пострадавших от наводнения пять пунктов долговременного пребывания
"Подожгу квартиру и взорву гранату": после захвата иркутянина, угрожавшего разнести дом, выяснилось, что оружия у него нет
Министр труда РФ Максим Топилин приехал в Тулун
Сергей Зверев поехал в пострадавший от наводнения Тулун