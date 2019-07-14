МЧС предупреждает: в Иркутской области снова поднимутся реки, пройдут сильные дожди
Снова дожди, грозы и сильный ветер. В том числе и в тех районах Иркутской области, что уже пострадали от наводнения. Главное управление МЧС России по Иркутской области обращается к населению с просьбой принять необходимые меры предосторожности.
- По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 июля на реках Ока, Ия, Уда отмечается повышение уровня воды на 15-45 сантиметров, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. - В ближайшие сутки ожидаются колебания уровня в пределах 10-40 сантиметров, отметки ниже критических.
Что же с погодой? Вечером в воскресенье, 14 июля, и в понедельник, 15 июля в западных, центральных, южных районах ожидаются сильные дожди, в селеопасных районах очень сильные дожди, грозы, усиление северо-западного ветра, при грозах - до 11-16 м/с.
Под ударами селей рискует оказаться Слюдянский район, откуда начинаются горные маршруты на Хамар-Дабан. Именно поэтому туристам предлагают отложить восхождения. А всем остальным - по возможности не выезжать на дальние расстояния из-за возможного ухудшения видимости на дорогах.
Когда начинается сильный ливень и гроза, лучше остаться в помещении, закрыть форточки и окна, с открытых балконов и лоджий убрать либо закрепить все легкие и объемные вещи, оо отогнать от деревьев и ветхих строений машины. При сильном ветре возможно отключение электроэнергии.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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