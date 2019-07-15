2019-07-15T04:01:33+03:00
Происшествия

Лесной пожар в Иволгинском районе Бурятии: огонь в километре от поселка, эвакуация детей из детского лагеря

Утром 15 июля действующими остаются два очага возгорания
Мария КНЯЗЕВА
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Лесной пожар в Иволгинском районе Бурятии: огонь в километре от поселка, эвакуация детей из детского лагеряЛесной пожар в Иволгинском районе Бурятии: огонь в километре от поселка, эвакуация детей из детского лагеряФото: ГУ МЧС по Бурятии
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Лесной пожар этой ночью, 15 июля, не давал сомкнуть глаз жителям поселка Сотниково в республике Бурятия. Огонь подобрался к населенному пункту на расстояние всего в один километр. Становилось трудно дышать из-за дыма. Было принято решение об эвакуации.

- В превентивных целях вывезли людей из реабилитационного центра, расположенного в Иволгинском районе, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Бурятия. - За час эвакуировали 132 человека - детей и обслуживающий персонала.

Также в предупредительных целях был развернут на базе Сотниковской СОШ пункт временного размещения общей вместимостью 400 человек. Огонь был низовой и распространялся в обе стороны. Спасли минерализованные полосы, которые были там к моменту пожара. Однако, чтобы огонь все-таки не распространился пожарные провели дополнительную опашку. В первую часу ночи 15 июля поселку огонь уже был не страшен.

- В 00.32 15 июля угроза перехода огня на населенный пункт и объекты была экономики снята, - отмечают спасатели.

Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Республике Бурятия, Правительства Республики Бурятия и Администрации муниципального образования. К месту стянуты силы МЧС, федеральной и республиканской противопожарной службы, лесной охраны.

Два пожара неподалеку от Сотниково

Два пожара неподалеку от Сотниково

По данным «Карты пожаров» со спутника, недалеко от поселка Сотниково утром в понедельник действующими остаются два очага возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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