2019-07-15T11:02:14+03:00
Происшествия

Полицейские в Ангарске задержали двоих наркоторговцев

У одного из нарушителей было изъято 255 грамм запрещенных веществ
Анна ПОПОВА
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Полицейские в Ангарске задержали двоих наркоторговцевПолицейские в Ангарске задержали двоих наркоторговцевФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Сотрудники полиции из Ангарска вычислили и задержали двоих наркоторговцев, которые на протяжении нескольких месяцев распространяли в городе запрещенные вещества. Информация об этом появилась сегодня на сайте портале "Живой Ангарск". Мужчины начали промышлять торговлей наркотиками в октябре 2018 года. Все это время они соблюдали серьезную конспирацию: несколько раз меняли место жительства и номера телефонов и имели широкую сеть "тайников". В качестве оплаты за свои услуги они оставляли себе часть наркотиков.

- Наши сотрудники задержали двоих распространителей в возрасте 35 и 38 лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Во время обыска в квартирах наркоторговцев у одного из них нашли 255 грамм запрещенных веществ.

На данный момент в отношении двоих ангарчан заведены уголовные дела. Теперь каждому из них грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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