Футболист из Иркутской области Федор Кудряшов подписал контракт с ФК "Сочи"

СЕГОДНЯ 08:17 2019-07-15T08:17:35+03:00

Он уже выходил на поле в составе новой команды на матче против "Спартака" 13 июля

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Уроженец поселка Мамакан Бодайбинского района, футболист Федор Кудряшов стал игроком ФК "Сочи". Информация об этом появилась на сайте ИА "Сибирские новости". Сейчас эта команда выступает в высшем футбольном дивизионе страны - Российской премьер-лиге. Федор Кудряшов уже выбрал себе игровой номер - им станет цифра 13. Кстати, футболист уже успел провести первый матч в этом сезоне. В игре против московского "Спартака" 13 июля он выходил на замену.

В прошлом сезоне Федор Кудряшов выступал в составе казанского "Рубина", однако в межсезонье он принял решение перейти в турецкий клуб "Истанбул Башакшехир". Но и оттуда он тоже ушел сразу после окончания сезона. Также Федор неоднократно выступал за сборную России по футболу.

ИСТОЧНИК KP.RU