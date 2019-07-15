СЕГОДНЯ 08:53 2019-07-15T08:53:54+03:00

С 13 по 14 июля в Иркутской области потушили 15 лесных пожаров Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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В течение выходных 13 и 14 июля в Иркутской области потушили 15 лесных пожаров. Информация об этом появилась на сайте ИА "Байкал24". Их общая площадь составила 2260 гектаров. Очаги возгорания находились в Киренском, Усть-Илимском, Чунском, Ольхонском, Усть-Кутском, Казачинско-ленском, Жигаловском, Братском и Нижнеилимском районах.

- В данный момент пожарные занимаются ликвидацией еще 14 возгораний на площади 22492 гектара, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - Они расположены в Жигаловском, Нижнеилимском, Катангском, Усть-Кутском, Усть-Удинском, Качугском, Киренском, Братском и Чунском районах.

Помимо этого в Иркутской области продолжают действовать 26 лесных пожаров, площадь которых составляет 20392 гектара. Очаги возгораний находятся в Киренском, Мамско-Чуйском, Усть-Удинском, Катангском, Усть-Кутском, Жигаловском, Братском, Качугском, Казачинско-Ленском и Нижнеилимском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU