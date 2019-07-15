2019-07-15T09:25:03+03:00
Общество

В Иркутской области зарегистрировано более 12 тысяч случаев укусов клещей

Это на 3 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года
Анна ПОПОВА
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В Иркутской области зарегистрировано более 12 тысяч случаев укусов клещейВ Иркутской области зарегистрировано более 12 тысяч случаев укусов клещейФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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С начала сезона клещевой активности в Иркутской области в медицинские учреждения из-за укусов клещей обратилось более 12 тысяч человек. Информация об этом появилась на сайте ИА Irkutskmedia. Это на 3 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. У 27 пострадавших подтвердился диагноз "клещевой энцефалит", а еще 26 пациентов заболели боррелиозом.

- С начала сезона активности клещей специалисты исследовали 7084 паразита, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Иркутской области. - Из них 0,9 процента были заражены клещевым энцефалитом, 22,5 процента - боррелиозом и 7,9 процента - другими инфекциями, которые переносят эти кровососущие.

В Приангарье продолжается противоклещевая обработка различных территорий. На данный момент обработано 1,9 тысячи гектаров. Это территории школ и детских садов, парки, скверы и кладбища. В Иркутской области уже обработано более 800 объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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