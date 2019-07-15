В Усолье-Сибирском неизвестные совершили 6 умышленных поджогов за неделю

СЕГОДНЯ 09:52 2019-07-15T09:52:35+03:00

Нарушители подожгли три гаража, частный дом и два автомобиля

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В течение недели, с 8 по 14 июля, в Усолье-Сибирском произошло 6 пожаров, причиной которых оказался поджог. Информация об этом появилась на портале "Усолье Инфо".

- За неделю в одном из кооперативов города подожгли 3 гаража, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Также неизвестные сожгли частный дом в одном из дачных поселков. В результате дом был уничтожен вместе со всеми надворными постройками. Помимо этого огонь уничтожил 2 автомобиля в разных районах города.

В данный момент специалисты демонтируют все уничтоженные постройки и ищут улики, которые могли бы помочь установить личности поджигателей. Пожарные запрещают посторонним лицам подходить к местам, где произошли пожары.

ИСТОЧНИК KP.RU