2019-07-15T09:52:35+03:00
Происшествия

В Усолье-Сибирском неизвестные совершили 6 умышленных поджогов за неделю

Нарушители подожгли три гаража, частный дом и два автомобиля
Анна ПОПОВА
Поделиться:
В Усолье-Сибирском неизвестные совершили 6 умышленных поджогов за неделюВ Усолье-Сибирском неизвестные совершили 6 умышленных поджогов за неделюФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

В течение недели, с 8 по 14 июля, в Усолье-Сибирском произошло 6 пожаров, причиной которых оказался поджог. Информация об этом появилась на портале "Усолье Инфо".

- За неделю в одном из кооперативов города подожгли 3 гаража, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Также неизвестные сожгли частный дом в одном из дачных поселков. В результате дом был уничтожен вместе со всеми надворными постройками. Помимо этого огонь уничтожил 2 автомобиля в разных районах города.

В данный момент специалисты демонтируют все уничтоженные постройки и ищут улики, которые могли бы помочь установить личности поджигателей. Пожарные запрещают посторонним лицам подходить к местам, где произошли пожары.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Супругу главы фермерского хозяйства в поселке Тургеневка уличили в подделке документов
Играли с опасной находкой: 13-летний подросток погиб от шальной пули в Бурятии
В Иркутской области браконьер наловил омуля на сумму более 80 тысяч рублей
Роспотребнадзор: купание в Иркуте в районе поселка Горького опасно
Липовый начальник ГИБДД обманул иркутских таксистов на десятки тысяч рублей
В Иркутской области зарегистрировано более 12 тысяч случаев укусов клещей
С 13 по 14 июля в Иркутской области потушили 15 лесных пожаров
С 12 по 14 июля полицейские задержали на дорогах Иркутской области 161 нетрезвого водителя
Футболист из Иркутской области Федор Кудряшов подписал контракт с ФК "Сочи"
Полицейские в Ангарске задержали двоих наркоторговцев
Виталий Мутко в Иркутской области: вице-премьер Правительства посетит подтопленный Тулун
Узнай Иркутск лучше: бесплатные экскурсии проходят в нашем городе
Где жить: для пострадавших от наводнения жителей Иркутской области устроят выставку недвижимости