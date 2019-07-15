Липовый начальник ГИБДД обманул иркутских таксистов на десятки тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:43 2019-07-15T10:45:20+03:00

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Голь на выдумку хитра. А кто-то и обманываться рад. Житель Краснодара выудил у иркутских таксистов немалую сумму. Он звонил в службы заказов такси и представлялся сотрудником ГИБДД, в некоторых случаях даже начальником. Слово за слово и офицер просил водителей купить по пути кофе, пополнить счет мобильника…

Таксисты просьбу клиента исполняли. Однако уже у здания ГИБДД выяснялось, что никто такси не заказывал, да и звонивший лже-офицер в полиции не работает. Таким образом, аферисту удалось обмануть таксистов на десятки тысяч рублей.

Оперативникам удалось вычислить «коллегу». 30-летнего южанина задержали в столице Кубани.

- Рецидивисту инкриминируется совершение по меньшей мере 8 фактов хищений, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области. - Полицейские проверяют задержанного на причастность к совершению афер в других регионах страны.

Злоумышленника этапировали в Иркутск.

ИСТОЧНИК KP.RU