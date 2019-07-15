СЕГОДНЯ 11:17 2019-07-15T11:17:28+03:00

В Иркутской области браконьер наловил омуля на сумму более 80 тысяч рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Сотрудники транспортной полиции задержали браконьера, который занимался незаконной рыбалкой на Байкале. Информация об этом появилась сегодня на сайте ИА "Байкал24". К моменту задержания 56-летний житель Ольхонского района успел выловить из озера 11 голов омуля, тем самым проигнорировав запрет на его добычу, который действует с 2017 года.

- Сотрудники полиции изъяли у браконьера все орудия лова и пойманную рыбу, - сообщили в пресс-службе ВС ЛУ МВД России на транспорте. - Своей рыбалкой он нанес региону материальный ущерб в размере 80 тысяч рублей.

Оказалось, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления. Теперь ему вновь предстоит сесть на скамью подсудимых. За незаконный вылов омуля ему грозит либо штраф до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU