Супругу главы фермерского хозяйства в поселке Тургеневка уличили в подделке документов
Сотрудники прокуратуры Иркутской области раскрыли случай подделки документов в Баяндаевском районе. Супруга главы фермерского хозяйства в поселке Тургеневка решила помочь своей знакомой получить кредит и оформила документы для ее трудоустройства в свою организацию. Она сделала ей записи в трудовую книжку и "работница" пошла с ней в банк.
- Женщина предоставила в кредитную организацию поддельные документы о трудоустройстве, хотя она ни дня не проработала в этом фермерском хозяйстве, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. - После этого ей одобрили кредит в банке.
Во время проверки сотрудники прокуратуры выяснили, что документы о трудоустройстве являются фальшивыми. теперь в отношении супруги главы фермерского хозяйства грозит уголовное дело по статье "подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей".
ИСТОЧНИК KP.RU