2019-07-15T12:06:05+03:00
Общество

В Иркутской области отремонтируют 20 километров трассы "Байкал"

Восстановительные работы пройдут на трех участках в Шелеховском и Слюдянском районах
Анна ПОПОВА
Поделиться:
В Иркутской области отремонтируют 20 километров трассы "Байкал"В Иркутской области отремонтируют 20 километров трассы "Байкал"Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

В нескольких районах Иркутской области начался ремонт федеральной трассы Р-258 "Байкал". В ближайшее время планируется восстановить 20 километров трассы на трех участках в Шелеховском и Слюдянском районах. Ремонт пройдет на следующих отрезках трассы: с 64 по 69 километр, с 71 по 84 километр и с 86 по 88 километр.

- На этих участках восстановят дорожное покрытие, укрепят обочины, кюветы и откосы, а также обновят систему водоотведения, - сообщили в пресс-службе ФКУ "Упрдор Приангарье". - Мы призываем автомобилистов обращать внимание на временные дорожные знаки и объезжать места проведения ремонтных работ.

Также дорожные работники восстановят на ремонтируемых участках дополнительные полосы движения и обустроят дороги, примыкающие к федеральной трассе и ведущие в населенные пункты Хузино, Граматуха и Большая Глубокая. А для обеспечения безопасности движения на трассе "Байкал" установят 300 новых дорожных знаков и столько же сигнальных столбиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Иркутянка «подарила» мошенникам 100 тысяч рублей
Виталий Мутко поручил построить новое здание для центра дополнительного образования в Тулуне
Журнальным столиком по голове: в Братске двое мужчин до смерти избили своего знакомого
Уникальные исследования ученых ИГУ
Рекомендованный ТПП Восточной Сибири инвестиционный проект получил поддержку федерального Фонда развития промышленности
То пожары, то паводки: МЧС снова предупреждает о неблагоприятной погоде
В Бурятии у мужчины воровали пенсию, пока он сидел в тюрьме
Трудоустроила через мессенджер: жительница Бурятии собрала с вахтовиков деньги и исчезла
Супругу главы фермерского хозяйства в поселке Тургеневка уличили в подделке документов
Играли с опасной находкой: 13-летний подросток погиб от шальной пули в Бурятии
В Иркутской области браконьер наловил омуля на сумму более 80 тысяч рублей
Роспотребнадзор: купание в Иркуте в районе поселка Горького опасно
Липовый начальник ГИБДД обманул иркутских таксистов на десятки тысяч рублей
В Усолье-Сибирском неизвестные совершили 6 умышленных поджогов за неделю
В Иркутской области зарегистрировано более 12 тысяч случаев укусов клещей
С 13 по 14 июля в Иркутской области потушили 15 лесных пожаров
С 12 по 14 июля полицейские задержали на дорогах Иркутской области 161 нетрезвого водителя
Футболист из Иркутской области Федор Кудряшов подписал контракт с ФК "Сочи"
Полицейские в Ангарске задержали двоих наркоторговцев
Виталий Мутко в Иркутской области: вице-премьер Правительства посетит подтопленный Тулун
Узнай Иркутск лучше: бесплатные экскурсии проходят в нашем городе
Где жить: для пострадавших от наводнения жителей Иркутской области устроят выставку недвижимости