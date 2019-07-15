В Иркутской области отремонтируют 20 километров трассы "Байкал"

СЕГОДНЯ 12:06 2019-07-15T12:06:05+03:00

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В нескольких районах Иркутской области начался ремонт федеральной трассы Р-258 "Байкал". В ближайшее время планируется восстановить 20 километров трассы на трех участках в Шелеховском и Слюдянском районах. Ремонт пройдет на следующих отрезках трассы: с 64 по 69 километр, с 71 по 84 километр и с 86 по 88 километр.

- На этих участках восстановят дорожное покрытие, укрепят обочины, кюветы и откосы, а также обновят систему водоотведения, - сообщили в пресс-службе ФКУ "Упрдор Приангарье". - Мы призываем автомобилистов обращать внимание на временные дорожные знаки и объезжать места проведения ремонтных работ.

Также дорожные работники восстановят на ремонтируемых участках дополнительные полосы движения и обустроят дороги, примыкающие к федеральной трассе и ведущие в населенные пункты Хузино, Граматуха и Большая Глубокая. А для обеспечения безопасности движения на трассе "Байкал" установят 300 новых дорожных знаков и столько же сигнальных столбиков.

ИСТОЧНИК KP.RU