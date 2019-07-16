2019-07-16T06:05:22+03:00
Общество

Для помощи пострадавшим от наводнения правительство Иркутской области разработало около 50 актов

Благодаря этому люди смогут получить, в том числе и компенсации
Яна ЛИСИНА
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ФОТО: пресс-служба правительства Иркутской области.ФОТО: пресс-служба правительства Иркутской области.
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В Иркутской области разработано и принято около 50 нормативных актов, в том числе восемь указов губернатора, три постановления и девять распоряжений правительства. Все они направлены на поддержку и помощь пострадавшим от наводнения в 8 районах Приангарья.

Так, указами губернатора даны поручения министерству сельского хозяйства по вопросам оценки ущерба. За счет областного бюджета установлена компенсация для тех, кто потерял посевы, животных. Кроме того, благодаря изменениям в законодательстве будет увеличен размер резервного фонда регионального правительства.

Также постановлениями правительства предусмотрены пять видов помощи: единовременная материальная помощь, финансовая помощь, пособия членам семей погибших, пособия гражданам, получившим вред здоровью, на погребение.

Увеличен объем отдельных средств спасения и жизнеобеспечения в составе резерва материальных ресурсов для ликвидации последствий ЧС, выделены бюджетные ассигнования на покупку дезинфицирующих средств, содержание пунктов временного размещения и питания и т.д.

Организована работа по внесению дополнения в закон Иркутской области «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан» – о предоставлении жителям пострадавших от наводнения районов земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта в собственность бесплатно

Еще один проект постановления правительства касается предоставления денежной компенсации расходов по найму жилых помещений гражданам, жилые помещения которых были утрачены или повреждены во время паводка.

Ряд проектов подготовлены на защиту трудовых прав граждан. Так, предусмотрено предоставление субсидий из областного бюджета юридическим лицам для обеспечения затрат на реализацию мероприятий по организации временной занятости граждан, пострадавших от паводка. Выплата предполагается в размере 1,6 минимального размера оплаты труда. Планируется также увеличение размера материальной поддержки, выплачиваемой безработным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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