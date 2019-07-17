Гороскоп на 17 июля от бурятских лам: Сегодня выгодно играть свадьбу и делать покупки

СЕГОДНЯ 05:45 2019-07-17T05:50:42+03:00

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Итак, для вас - гороскоп на 17 июля, среду. Буддисты называют его зурхай и очень почитают. Поэтому ежедневно для читателей "Комсомолки" мы публикуем предсказания, составленные бурятскими ламами. Итак, сегодня 16-ый лунный день с элементом Небо. Покровитель этого дня Меркурий.

-Этот день благоприятен для людей, родившихся в Год мыши, коровы, дракона, собаки и свиньи, - сообщают составители зурхая, ученые ламы из Иволгинского дацана Бурятии. - Неблагоприятен для людей, родившихся в Год змеи и лошади.

Сегодня настоятельно рекомендуют заниматься благотворительностью, посещать храмы. Составленные и подписанные сегодня договоры, как это трактует гороскоп на 17 июля, принесут прибыль. В этот вообще очень удачно брать обещания - чрезвычайно высока вероятность, что их исполнят. Очень хорошо также устраиваться на работу. День подходит для того, чтобы играть свадьбу - порадуйте молодоженов, заключенный брак будет крепким.

Работы на земле и в саду, спокойные дела - то, что идеально для этого дня. А поскольку покровитель дня Меркурий, то он способствует и покупкам. Приобретенные в этот день вtob будут уместны и весьма кстати. Так что - все на шопинг. А если вам нужны няня, сиделка, работники - наймите их, будут отличные помощники. Если на сегодня у вас билет на поезд или самолет - тоже неплохо. Это путь к материальному благосостоянию.

А вот чего точно не стоит делать, так это вспоминать обиду, начинать конфликт, ссориться и спорить. А еще - идти к парикмахеру. Стрижка волос - к болезни! Таков гороскоп на 17 июля. Верить или нет - ваше дело.

ИСТОЧНИК KP.RU