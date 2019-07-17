Из -за тумана в аэропорту Иркутска задержаны 8 рейсов

СЕГОДНЯ 05:15 2019-07-17T05:15:25+03:00

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Трудно пришлось сотрудникам иркутского аэропорта утром в среду, 17 июля. Из-за сильного тумана рейсы, направлявшиеся в столицу Приангарья, откладывались. А, кроме того, самолеты не могли вылететь из Иркутска. Но к 10 утра местного времени, когда туман наконец-то начал рассеиваться, аэропорт восстановил свою работу.

Было задержано по метеоусловиям Иркутска 8 рейсов, причем некоторые, как сообщают "КП"-Иркутск сами пассажиры, на пять часов. Всем им звонили заранее, предупреждали, чтобы люди планировали свое время. Ничего не поделаешь, туман. До сих пор не вылетели рейсы, время отправления которых значится 9.30, 9.40, 9.50... Как только позволят метеоусловия, аэропорт Иркутска будет без ограничений принимать и отправлять воздушные суда. В ближайший час-полтора, судя по табло,будут отправлены приняты все ранее задержанные рейсы, расписание аэропорта нормализовано.

ИСТОЧНИК KP.RU