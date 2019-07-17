2019-07-17T05:15:25+03:00
Общество

Из -за тумана в аэропорту Иркутска задержаны 8 рейсов

Все они как только туман рассеется, будут отправлены
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Из -за тумана в аэропорту Иркутска были задержаны 8 рейсов.Из -за тумана в аэропорту Иркутска были задержаны 8 рейсов.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Трудно пришлось сотрудникам иркутского аэропорта утром в среду, 17 июля. Из-за сильного тумана рейсы, направлявшиеся в столицу Приангарья, откладывались. А, кроме того, самолеты не могли вылететь из Иркутска. Но к 10 утра местного времени, когда туман наконец-то начал рассеиваться, аэропорт восстановил свою работу.

Было задержано по метеоусловиям Иркутска 8 рейсов, причем некоторые, как сообщают "КП"-Иркутск сами пассажиры, на пять часов. Всем им звонили заранее, предупреждали, чтобы люди планировали свое время. Ничего не поделаешь, туман. До сих пор не вылетели рейсы, время отправления которых значится 9.30, 9.40, 9.50... Как только позволят метеоусловия, аэропорт Иркутска будет без ограничений принимать и отправлять воздушные суда. В ближайший час-полтора, судя по табло,будут отправлены приняты все ранее задержанные рейсы, расписание аэропорта нормализовано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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