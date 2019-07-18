Ущерб 4 миллиона рублей: лесник в Иркутской области украл семена сосны

СЕГОДНЯ 04:09 2019-07-18T04:09:35+03:00

Мужчина продал их по заниженной цене

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Дело было в Усть-Илимском районе Иркутской области. Лесник, как сообщают полицейские, украл со склада 16 бочек с семенами сосны.

- Этого посадочного материала хватило бы для территории площадью 400 гектаров, - сообщает пресс-служба МВД России. - В результате экологический проект оказался под угрозой срыва. Ущерб превысил 4 миллиона рублей.

Следователи выяснили, что часть похищенного, 32-летний мужчина уже успел продать. Увез не далеко, «толкнул» лесозаготовительному предприятию в соседнем районе. Возбуждено уголовное дело.

- Найденные в ходе обысков бочки с семенами возращены законному владельцу, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Предварительное расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU