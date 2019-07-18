2019-07-18T04:36:10+03:00
Общество

Собранный в Иркутске и сбитый в июне 1944-го бомбардировщик подняли из болота в Белоруссии

Самолет был подбит во время операции «Багратион»
Мария КНЯЗЕВА
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Собранный в Иркутске и сбитый в июне 1944-го бомбардировщик подняли из болота в БелоруссииСобранный в Иркутске и сбитый в июне 1944-го бомбардировщик подняли из болота в БелоруссииФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Столинском районе Брестской области в Белоруссии накануне подняли с 4-метровой глубины из болота советский Ил-4. На борту, или лучше сказать, том, что осталось от борта, найдены человеческие останки.

- Они переданы на экспертизу специалистам Госкомитета Брестчины, - рассказал нашим коллегам из «Комсомольской правды» в Беларуси историк, руководитель научно-исследовательской группы «Рубон» Дмитрий Киенко. - Скорее всего погибшие – два человека, которые были стрелками-радистами. Они находились в турели самолета и при атаке вражеских истребителей гибли первыми – неприятель бил именно туда, чтобы исключить ответный огонь. На борту Ила должны были еще находиться штурман и пилот, но их судьба неизвестна.

Когда личности погибших будут установлены, их захоронят со всеми почестями, а обломки станут частью экспозиции Музея военной истории. Поднятый Ил-4 был собран в 1943-м году в Иркутске, это стало известно по номерам на моторах бомбардировщика. Потерпел крушение он в июне 1944-го во время операции «Багратион». Конечно, самолет сильно разрушен. Однако, один из двигателей, элементы шасси, винтовые лопасти в хорошем состоянии. Подробности читайте у наших коллег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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