2019-07-19T03:24:23+03:00
Общество

В Иркутске начали обустраивать новый парк, спроектированный инициативной молодежью

Проект предложили студенты
Мария КНЯЗЕВА
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Фото: администрация города ИркутскаФото: администрация города Иркутска
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В Свердловской районе Иркутска начали обустраивать новый парк, он получил название «Парк инициативной молодежи». Этот проект придумали студенты, он прошел все соответствующие процедуры и именно за него отдали свои голоса жители округа.

- Территориально парк находится в границах улиц Пушкина, Терешковой, Клары Цеткин, - сообщает администрация Иркутска. - В планах поставить там беседки, амфитеатр для массовых мероприятий. Конечно, появятся пешеходные дорожки, лестницы с пандусами, фонари.

Ожидается, что готово новое место отдыха горожан будет уже в конце октября. К этому же времени, кстати, должны обустроить скверик у детской музыкальной школе № 3. Его назовут Пушкинским и установят там памятник поэту, со дня рождения которого в этом году 220 лет. В рамках «Народных инициатив» также появится сквер «Южный» в Юбилейном и новый хоккейный корт на стадионе школы №6.

ИСТОЧНИК KP.RU

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