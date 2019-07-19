Два миллиона рублей долга по зарплате взыскали судебные приставы в Бурятии
С помощью судебных приставов пришлось выбивать зарплату 43 работникам управляющей компании Тункинского района. С марта им не платили деньги, ссылаясь на финансовые затруднения. Со временем сумма долга превысила 2 миллиона рублей.
- На сегодняшний день денежные средства поступили в полном объеме, исполнительные производства по взысканию задолженности по оплате труда окончены фактическим исполнением, - отмечает Шойдор Бузаев, начальник Тункинского межрайонного отдела судебных приставов.
Судебный пристав в ходе исполнения обратил взыскание на денежные средства компании в банках, на принадлежащее ей здание, а также установил у должника дебиторскую задолженность и вынес соответствующее постановление.
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