2019-07-19T06:06:47+03:00
Общество

Два миллиона рублей долга по зарплате взыскали судебные приставы в Бурятии

Зарплаты выплачены 43 сотрудникам компании
Мария КНЯЗЕВА
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Два миллиона рублей долга по зарплате взыскали судебные приставы в Бурятии.Два миллиона рублей долга по зарплате взыскали судебные приставы в Бурятии.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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С помощью судебных приставов пришлось выбивать зарплату 43 работникам управляющей компании Тункинского района. С марта им не платили деньги, ссылаясь на финансовые затруднения. Со временем сумма долга превысила 2 миллиона рублей.

- На сегодняшний день денежные средства поступили в полном объеме, исполнительные производства по взысканию задолженности по оплате труда окончены фактическим исполнением, - отмечает Шойдор Бузаев, начальник Тункинского межрайонного отдела судебных приставов.

Судебный пристав в ходе исполнения обратил взыскание на денежные средства компании в банках, на принадлежащее ей здание, а также установил у должника дебиторскую задолженность и вынес соответствующее постановление.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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