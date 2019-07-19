Новый фонтан в районе Академгородка появится в Иркутске осенью

СЕГОДНЯ 08:56 2019-07-19T09:42:03+03:00

Сотрудникам научных институтов понравится проводить время у фонтана вместе со своими детьми. Фото: ИНЦ СО РАН

Он будет расположен около дома №311 на улице Лермонтова

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В начале сентября в Иркутске появится еще один новый фонтан, - сообщает ИА "Байкал24" со ссылкой на пресс-службу администрации Иркутска. Он будет располагаться на площади Академгородка, неподалеку от дома №311 на улице Лермонтова.

- Открытие этого фонтана приурочено к празднованию дня Академгородка, который состоится 6 сентября, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

В 2018 году Академгородку исполнилось 55 лет, и в честь юбилея в этом районе проводились масштабные работы по благоустройству территории. В течение года на улице Лермонтова облагородили дворы, отремонтировали стадион школы №24 и установили несколько новых зон отдыха, спортивных площадок и велодорожек. Также в Академгородке открылась современная школа №19. А новый фонтан станет своеобразной "вишенкой на торте" в работе по благоустройству этого района.

ИСТОЧНИК KP.RU