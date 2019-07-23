2019-07-23T07:16:45+03:00
Происшествия

Не уступил дорогу: поезд и тягач столкнулись на железнодорожном переезде в Иркутске

В результате ДТП никто не пострадал, а большегруз получил серьезные повреждения
Анна ПОПОВА
Поделиться:
Не уступил дорогу: поезд и тягач столкнулись на железнодорожном переезде в ИркутскеНе уступил дорогу: поезд и тягач столкнулись на железнодорожном переезде в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

22 июля в Иркутске произошло необычное ДТП, - сообщили в ИА "Байкал24" со ссылкой на пресс-службу отдела пропаганды ГИБДД по городу Иркутску. На железнодорожном переезде, который находится неподалеку от одного из рынков города произошло столкновение грузового поезда и фуры, из-за которого движение транспорта в этом районе было перекрыто на несколько часов.

- Водитель большегруза хотел быстро проскочить через железнодорожный переезд прямо перед поездом, но не успел этого сделать, в результате чего и произошло столкновение, - сообщили в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по городу Иркутску.

В результате серьезного столкновения водитель тягача чудом не пострадал, а вот его транспорт получил серьезные повреждения. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося. По предварительной версии, виновником аварии является водитель большегруза, который выехал на железнодорожные пути, не убедившись в безопасности движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Меры по развитию несырьевого экспорта обсудят на Байкальском международном форуме партнеров
Пожар на улице Горная в Иркутске: горит деревянный дом
Сергей Сокол станет гостем "Картины недели" на радио "Комсомольская правда" 26 июля
На одном из рынков Иркутска полицейские задержали 24 нелегальных мигранта
Директор одной из иркутских компаний, который похитил более 40 миллионов рублей из бюджета, получил 7 лет тюрьмы
25-летний вахтовик пропал 5 июля в тайге под Нижнеудинском
Полицейские задержали банду, которая занималась незаконной банковской деятельностью в Иркутске
У нас прибавление: за месяц в иркутском зоосаде появилось около 30 детенышей различных животных
"Сэкономил" на гостинице в свою пользу: за обман предприятия командированному выписали штраф
Мемориал "Вечный огонь" благоустроят в Иркутске
Депутат из Бурятии отправится в колонию на 9,5 лет за незаконную рубку леса
Сергей Левченко: Каждый, кто обратился за помощью, ее получит
Повышение уровня воды в реках Иркутской области ожидается 23 и 24 июля
Смертельное ДТП под Качугом: полицейские завели уголовное дело на водителя скорой помощи
Сергей Серебренников: Братск готов предоставить работу для 250 пострадавших в наводнении
За минувшие выходные в Иркутской области инспекторы ГИМС поймали пятерых пьяных судоводителей