СЕГОДНЯ 07:16 2019-07-23T07:16:45+03:00

Не уступил дорогу: поезд и тягач столкнулись на железнодорожном переезде в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Изменить размер текста: A A

22 июля в Иркутске произошло необычное ДТП, - сообщили в ИА "Байкал24" со ссылкой на пресс-службу отдела пропаганды ГИБДД по городу Иркутску. На железнодорожном переезде, который находится неподалеку от одного из рынков города произошло столкновение грузового поезда и фуры, из-за которого движение транспорта в этом районе было перекрыто на несколько часов.

- Водитель большегруза хотел быстро проскочить через железнодорожный переезд прямо перед поездом, но не успел этого сделать, в результате чего и произошло столкновение, - сообщили в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по городу Иркутску.

В результате серьезного столкновения водитель тягача чудом не пострадал, а вот его транспорт получил серьезные повреждения. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося. По предварительной версии, виновником аварии является водитель большегруза, который выехал на железнодорожные пути, не убедившись в безопасности движения.

ИСТОЧНИК KP.RU