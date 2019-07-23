Полицейские задержали банду, которая занималась незаконной банковской деятельностью в Иркутске

СЕГОДНЯ 07:49 2019-07-23T07:49:10+03:00

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Сотрудники полиции пресекли деятельность организации, которая занималась незаконной банковской деятельностью, - сообщает ИА "Байкал Инфо" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области. Они занимались обналичиванием и транзитированием денежных средств своих клиентов, используя документы организаций, зарегистрированных на подставных лиц, и брали определенный процент от суммы в качестве оплаты за свои услуги.

- Лжебанкиры использовали различные методы конспирации: скрывали свои офисы под вывеской других, реально существующих фирм, и оказывали услуги на разных съемных квартирах, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Когда полицейские вычислили офис, в котором работают сотрудники незаконной фирмы, они провели в нем обыск и нашли более сотни печатей различных подставных организаций, а также десятки банковских карт, компьютеры и служебную документацию. Выяснилось, что в банде, которая занималась незаконной банковской деятельностью, состояло 11 человек. За время существования нелегальной организации, они успели заработать около 15 миллионов рублей. Сейчас четверо членов группы находятся в изоляторе временного содержания. Полицейские занимаются вычислением других возможных членов преступной организации. всем им грозит уголовное наказание по статье "незаконная банковская деятельность".

ИСТОЧНИК KP.RU