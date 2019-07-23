2019-07-23T11:05:23+03:00
Общество

Огромным черемуховым пирогом угостят гостей на закрытии фестиваля в Черемхове

Закрытие черемухового фестиваля состоится 24 августа
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Огромным черемуховым пирогом угостят гостей на закрытии фестиваля в ЧеремховеОгромным черемуховым пирогом угостят гостей на закрытии фестиваля в Черемхове
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Всех жителей Черемхова приглашают на закрытие черемухового фестиваля, который проходит в городе впервые. Фишкой праздника, который состоится 24 августа, в 13.00 часов в Парке КиО станет огромный черемуховый пирог в несколько метров, который испекут к закрытию и угостят всех желающих.

- В рамках фестиваля в городе также пройдут конкурсы на самое вкусное черемуховое варенье, самое интересное блюдо из черемухи - сладкие блюда, напитки, салаты и все, что можно приготовить из плодов черемухи, - сообщили в пресс-службе администрации Черемхова. – Ну а рукодельницы представят свои работы, связанные спицами, крючком, изделия из бересты, бисера, глины. Также объявлен фотоконкурс "Черёмуховый город" и «Черемховская коса – всему городу краса».

Добавим, что Черемуховый фестиваль в Черемхове в этом году проходит впервые. Он стартовал 21 мая, в сквере "Любовь и голуби". На открытии, там высадили 30 кустов черемухи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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