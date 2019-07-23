Сергей Левченко в Нижнеудинске: Особое внимание восстановлению объектов социальной инфраструктуры

СЕГОДНЯ 11:47 2019-07-23T11:55:38+03:00

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В Нижнеудинске, куда прибыл из Тулуна губернатор, масштаб бедствия тоже велик. Площадь затопления превысила 200 кв. километров. В городе были подтоплены 3455 жилых домов, из них 89 – многоквартирных. Пострадали 46 социальных, муниципальных и государственных объектов, среди них три школы и четыре детских сада. Где возможно – на втором и третьем этажах – уже начали подготовку к учебному году.

– Наша главная задача – до наступления холодов провести капитальный ремонт всего жилья, восстановить объекты здравоохранения, образования, коммунальной инфраструктуры. Учебный год в пострадавших территориях должен начаться своевременно, - поставил задачу глава региона.

Одним из острых вопросов для жителей «заречных» деревень – Костино, Широково и других – остается еще не восстановленная паромная переправа. Дорожники обещают завершить работы к середине августа. Районные власти предлагают временный вариант: организовать переправу на лодке, людей для этого уже нашли.

Все, кто подал заявления о возмещении ущерба на 10, 50, 100 тысяч рублей, компенсации получили. Под индивидуальное жилищное строительство выделено восемь участков общей площадью 45 гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU