2019-07-23T12:05:11+03:00
Общество

Наводнение в Иркутской области: в Тулуне остаются подтопленными 7 жилых домов

На данный момент в городе расчистили 364 улицы и вывезли 295 тысяч кубометров мусора
Анна ПОПОВА
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Наводнение в Иркутской области: в Тулуне остаются подтопленными 7 жилых домовНаводнение в Иркутской области: в Тулуне остаются подтопленными 7 жилых домовФото: ГУ МЧС по Иркутской области
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В Иркутской области продолжается ликвидация последствий сильнейшего наводнения, которое обрушилось на некоторые районы региона в конце июня. На данный момент большая вода покинула все населенные пункты, кроме Тулуна, где по-прежнему остаются затопленными 7 домов, в которых проживают 17 человек.

- В пунктах временного размещения по-прежнему проживают 353 человека, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - Они находятся в Нижнеудинске, Братске, Тулуне и Чунском районе. На время восстановления городов и поселков в оздоровительные учреждения отправлено 2183 ребенка из затопленных районов, еще 3700 малышей до конца лета будут отдыхать в лагерях.

Работники аварийно-спасательных отрядов уже расчистили 8845 подврорий и 364 улицы протяженностью более 87 километров. На сегодняшний день из затопленных районов вывезено 295 тысяч кубометров мусора. Также специалисты провели дезинфекцию 6800 различных объектов в районах, пострадавших от паводка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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