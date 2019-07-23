2019-07-23T15:16:23+03:00
Общество

Подписан указ о компенсациях за утрату сельскохозяйственных построек в результате наводнения в Иркутской области

Губернатор Сергей Левченко расширил перечень мер поддержки граждан, пострадавших от паводка
Яна ЛИСИНА
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Компенсации получат те, кто потерял стайки.Компенсации получат те, кто потерял стайки.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Губернатор Приангарья Сергей Левченко 23 июня подписал указ, который предусматривает единовременную материальную помощь, а также компенсации за утрату сельскохозяйственных сооружений и гибель пчелосемей.

Так, на выплату единовременной материальной помощи в размере 20 тысяч рублей могут рассчитывать те жители региона, чьи личные приусадебные участки пострадали в результате паводка. Кроме того, поддержат тех, кто потерял пасеки. Людям предоставят компенсации за гибель пчел из расчета 4000 рублей за одну пчелосемью, но не более 20 тысяч рублей.

Из бюджета региона будет компенсироваться и потеря строений - стаек для содержания животных. За одно потерянное скотоместо при содержании коров компенсация составит 16 тысяч рублей, при содержании крупного рогатого скота (за исключением коров) и лошадей – 14 тысяч рублей (но не более чем за два места), при содержании свиней, овец, коз – 5 тысяч рублей (не более чем за пять мест), при содержании кроликов и птицы – 3 тысячи рублей (не более чем за 10 мест).

– В результате стихии люди потеряли не только дома и животных, но и сельскохозяйственный инвентарь, затоплены посевы, разрушены огороды, теплицы, сельскохозяйственные сооружения. Поэтому губернатор принял решение о расширении ранее установленных мер поддержки из областного бюджета, – отметил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков.

Напомним, ранее было принято решение о других компенсациях. 4500 рублей на 1 сотку посадок (но не более 45 тысяч рублей); 50 000 рублей за 1 корову; 25 000 рублей за утрату молодняка КРС (но не более 50 000 рублей); за утрату свиней, овец, коз – 5 000 рублей (но не более 25 000 рублей); 200 рублей за кроликов и птиц (но не более 2 000 рублей). Поддержку могут получить не только, кто имел личное подсобное хозяйство, фермеры, но и садоводы-огородники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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