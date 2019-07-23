СЕГОДНЯ 16:18 2019-07-23T16:18:49+03:00

365 сибиряков, пострадавших от паводка в Иркутской области, уже получили работу Фото: Юлия УЛЫБИНА

Многие из них - пока только общественную или временную

Изменить размер текста: A A

После наводнения в Иркутской области пострадавшим нужно решать вопрос с работой. Для этого в зонах, которые были подтоплены, работают передвижные мобильные центры занятости. Как сообщает "Байкал Инфо", сибирякам помогают подобрать вакансии. Причем тем, кто уже решил переехать в другие районы области, подыщут работу там. Возможно, даже с предоставлением жилья.

Итак, уже трудоустроились 365 человек. Из них 235 занимаются общественными и временными работами. Специалисты опросили 15,4 тысячи пострадавших, и выяснили, что 10,4 тысяч из них имеют работу, 5 тысяч - нет. Половина из них хотят найти место при помощи служб занятости. Тем, кто зарегистрированы как безработные, выплачивают пособия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наводнение в Иркутской области: гадюки атаковали Чунский район

Ядовитые змеи там водились всегда, но влажная земля разворошила «осиное гнездо» (подробности)

"Дети МЧС": спасатели "усыновили" котят и крольчиху из Тулуна, которые после наводнения ютились в завалах

Один пушистый комочек теперь будет жить в Иркутске, трое – в Красноярске (подробности)

Наводнение в Иркутской области: в Тулуне остаются подтопленными 7 жилых домов

На данный момент в городе расчистили 364 улицы и вывезли 295 тысяч кубометров мусора (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU