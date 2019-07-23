2019-07-23T16:18:49+03:00
Происшествия

365 сибиряков, пострадавших от паводка в Иркутской области, уже получили работу

Многие из них - пока только общественную или временную
Любовь АРБАТСКАЯ
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365 сибиряков, пострадавших от паводка в Иркутской области, уже получили работу365 сибиряков, пострадавших от паводка в Иркутской области, уже получили работуФото: Юлия УЛЫБИНА
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После наводнения в Иркутской области пострадавшим нужно решать вопрос с работой. Для этого в зонах, которые были подтоплены, работают передвижные мобильные центры занятости. Как сообщает "Байкал Инфо", сибирякам помогают подобрать вакансии. Причем тем, кто уже решил переехать в другие районы области, подыщут работу там. Возможно, даже с предоставлением жилья.

Итак, уже трудоустроились 365 человек. Из них 235 занимаются общественными и временными работами. Специалисты опросили 15,4 тысячи пострадавших, и выяснили, что 10,4 тысяч из них имеют работу, 5 тысяч - нет. Половина из них хотят найти место при помощи служб занятости. Тем, кто зарегистрированы как безработные, выплачивают пособия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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