2019-07-23T17:25:16+03:00
Происшествия

МЧС: воду откачали из всех жилых домов в Тулуне

Города и села непрерывно расчищают после сильнейшего наводнения в Иркутской области
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
МЧС: воду откачали из всех жилых домов в ТулунеМЧС: воду откачали из всех жилых домов в ТулунеФото: ГУ МЧС по Иркутской области
Изменить размер текста:

После катастрофического наводнения в Иркутской области, наконец, вода ушла из всех жилых домов в Тулуне. Ни одного затопленного здания в регионе нет. Почти месяц пострадавшие города и села приводят в порядок.

- Накануне в Тулуне просушили два жилых дома и соцобъект, в Нижнеудинске - также соцобъекты и частные дома, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. - Всего за это время просушили 26 школ, детсадов, фельдшерских пунктов и поликлиник. Воду откачивали из подвалов домов, объектов ЖКХ, административных зданий и более тысячи частных подворий.

Кроме того, страшный паводок разрушил 49 участков автомобильных дорог и 22 моста. Сейчас движение открыто везде, кроме участка автодороги под Нижнеудинском - там продолжается ремонт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наводнение в Иркутской области: гадюки атаковали Чунский район

Ядовитые змеи там водились всегда, но влажная земля разворошила «осиное гнездо» (подробности)

"Дети МЧС": спасатели "усыновили" котят и крольчиху из Тулуна, которые после наводнения ютились в завалах

Один пушистый комочек теперь будет жить в Иркутске, трое – в Красноярске (подробности)

365 сибиряков, пострадавших от паводка в Иркутской области, уже получили работу

Многие из них - пока только общественную или временную (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Наводнение в Иркутской области»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
365 сибиряков, пострадавших от паводка в Иркутской области, уже получили работу
Подписан указ о компенсациях за утрату сельскохозяйственных построек в результате наводнения в Иркутской области
Перекрытие улицы Рабочей в Иркутске: проезд частично ограничат с 24 июля до 15 августа
В Братске развивают садоводческие товарищества
В 2020 году в Иркутске появится памятник жертвам политических репрессий
Наводнение в Иркутской области: в Тулуне остаются подтопленными 7 жилых домов
Сергей Левченко в Нижнеудинске: Особое внимание восстановлению объектов социальной инфраструктуры
Огромным черемуховым пирогом угостят гостей на закрытии фестиваля в Черемхове
Меры по развитию несырьевого экспорта обсудят на Байкальском международном форуме партнеров
Пожар на улице Горная в Иркутске: горит деревянный дом
Сергей Сокол станет гостем "Картины недели" на радио "Комсомольская правда" 26 июля
На одном из рынков Иркутска полицейские задержали 24 нелегальных мигранта
Директор одной из иркутских компаний, который похитил более 40 миллионов рублей из бюджета, получил 7 лет тюрьмы
25-летний вахтовик пропал 5 июля в тайге под Нижнеудинском
Полицейские задержали банду, которая занималась незаконной банковской деятельностью в Иркутске
Не уступил дорогу: поезд и тягач столкнулись на железнодорожном переезде в Иркутске
У нас прибавление: за месяц в иркутском зоосаде появилось около 30 детенышей различных животных
"Сэкономил" на гостинице в свою пользу: за обман предприятия командированному выписали штраф
Мемориал "Вечный огонь" благоустроят в Иркутске
Депутат из Бурятии отправится в колонию на 9,5 лет за незаконную рубку леса
Сергей Левченко: Каждый, кто обратился за помощью, ее получит
Повышение уровня воды в реках Иркутской области ожидается 23 и 24 июля
Смертельное ДТП под Качугом: полицейские завели уголовное дело на водителя скорой помощи
Сергей Серебренников: Братск готов предоставить работу для 250 пострадавших в наводнении
За минувшие выходные в Иркутской области инспекторы ГИМС поймали пятерых пьяных судоводителей