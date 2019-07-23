СЕГОДНЯ 17:25 2019-07-23T17:25:16+03:00

МЧС: воду откачали из всех жилых домов в Тулуне Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Города и села непрерывно расчищают после сильнейшего наводнения в Иркутской области

Изменить размер текста: A A

После катастрофического наводнения в Иркутской области, наконец, вода ушла из всех жилых домов в Тулуне. Ни одного затопленного здания в регионе нет. Почти месяц пострадавшие города и села приводят в порядок.

- Накануне в Тулуне просушили два жилых дома и соцобъект, в Нижнеудинске - также соцобъекты и частные дома, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. - Всего за это время просушили 26 школ, детсадов, фельдшерских пунктов и поликлиник. Воду откачивали из подвалов домов, объектов ЖКХ, административных зданий и более тысячи частных подворий.

Кроме того, страшный паводок разрушил 49 участков автомобильных дорог и 22 моста. Сейчас движение открыто везде, кроме участка автодороги под Нижнеудинском - там продолжается ремонт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наводнение в Иркутской области: гадюки атаковали Чунский район

Ядовитые змеи там водились всегда, но влажная земля разворошила «осиное гнездо» (подробности)

"Дети МЧС": спасатели "усыновили" котят и крольчиху из Тулуна, которые после наводнения ютились в завалах

Один пушистый комочек теперь будет жить в Иркутске, трое – в Красноярске (подробности)

365 сибиряков, пострадавших от паводка в Иркутской области, уже получили работу

Многие из них - пока только общественную или временную (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU