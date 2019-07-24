2019-07-24T04:32:38+03:00
Общество

Погода на 24 июля в Иркутске: днем небольшой дождь и до +24

Иркутян вновь ждет облачная погода
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Погода на 24 июля в Иркутске: днем небольшой дождь и до +24Погода на 24 июля в Иркутске: днем небольшой дождь и до +24Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Пасмурная погода пока не спешит уходить из Иркутска. Когда вновь выглянет солнце пока неизвестно, зато известно, что долговременные дожди постепенно отходят. В среду синоптики обещают в нашем городе облачную с прояснениями погоду. Временами пройдет небольшой дождь, утром в пригороде возможен туман, ветер подует юго-восточный 4-9 м/с. Столбик термометра днем покажет + 22, +24 градуса.

По Иркутской области практически такая же картина. Днем переменная облачность, в отдельных районах небольшие и умеренные дожди, грозы, в северных районах без осадков, утром при прояснении туман, ветер юго-восточный, восточный 4-9 м/с, при грозах порывы северо-западного ветра до 13 м/с, температура +27,+32 градуса, при облачной погоде +21,+26°, в южных и центральных районах +22,+27 градусов, местами до +17.

ИСТОЧНИК KP.RU

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