2019-07-24T06:10:21+03:00
Общество

Поздравляем с днем рождения мэра Иркутска Дмитрия Бердникова

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Поздравляем с днем рождения мэра Иркутска Дмитрия БердниковаПоздравляем с днем рождения мэра Иркутска Дмитрия БердниковаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Сегодня, 24 июля, день рождения отмечает мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

От всей души поздравляем Вас, Дмитрий Викторович, с этим замечательным праздником. Желаем успехов во всех начинаниях, здоровья, счастья, благополучия. Пусть этот замечательный день станет новой ступенью на пути к самым высоким достижениям!

С уважением, коллектив издательского дома «Комсомольская правда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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