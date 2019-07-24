Поздравляем с днем рождения мэра Иркутска Дмитрия Бердникова

СЕГОДНЯ 06:10 2019-07-24T06:10:21+03:00

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Сегодня, 24 июля, день рождения отмечает мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

От всей души поздравляем Вас, Дмитрий Викторович, с этим замечательным праздником. Желаем успехов во всех начинаниях, здоровья, счастья, благополучия. Пусть этот замечательный день станет новой ступенью на пути к самым высоким достижениям!

С уважением, коллектив издательского дома «Комсомольская правда».

ИСТОЧНИК KP.RU