Не заплатил налоги на 21 миллион рублей: братчанин получил условный срок за долги

СЕГОДНЯ 06:30 2019-07-24T06:30:15+03:00

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Два года уклонялся от уплаты налогов предприниматель из Братска. За период с 2013 по 2015 годы он задолжал более 21 миллиона рублей. Для того, чтобы не отдавать деньги, он включал в налоговые декларации и другие документы заведомо ложных сведения, заключая договоры с фиктивными организациями.

- Он представлял бухгалтерам фиктивные первичные документы, подтверждающие якобы понесенные возглавляемой им организацией затраты по этим договорам, - уточнили в пресс-службе городского суда Братска. - Тем самым занижались налогооблагаемая база по НДС, налог на прибыль организаций, и в налоговые декларации вносились заведомо ложные сведения.

На днях предприниматель услышал приговор суда. Так как он полностью признал вину, раскаялся и частично возместил ущерб, реального тюремного заключения ему удалось избежать. Мужчине назначили 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года. Также ему предстоит выплатить более 20 миллионов рублей, так как 1 миллион он уже вернул.

ИСТОЧНИК KP.RU